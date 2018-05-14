Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 10:38

Bisikletçiler, Tekirdağ’da buluştu

Trakya’nın en büyük bisiklet organizasyonu olan Rodostobike Bisiklet Şenliği, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi.

Bisikletçiler, Tekirdağ’da buluştu

14 Mayıs 2018 10:38

Şenliğe Türkiye’nin her yerinden 90 bisiklet topluluğu ve bin 500’den fazla bisiklet tutkunu katıldı.


Sahil dolgu alanında sabah erken saatlerde kayıtların alınması ile başlayan etkinlik, saat 12.00’de yapılan bisiklet turu ile devam etti.


Süleymanpaşa sahilinden start verilen bisiklet turu, Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğle yemeği ile devam etti. Tur, Kumbağ Mahallesi’nden başlangıç noktası olan sahil dolgu alana dönüş ile tamamlandı. Turun ardından Rodostobike Bisiklet Şenliği’ne katılanlar arasında yapılan çekilişle, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca katılan tüm kulüp ve topluluklara da plaket verildi.


Şenlik boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için her türlü güvenlik önleminin alındığı etkinlikte, yüzlerce bisikletçi güven içinde pedal çevirirken Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bisiklet turunun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç