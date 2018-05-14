Bisikletçiler, Tekirdağ’da buluştu

Şenliğe Türkiye’nin her yerinden 90 bisiklet topluluğu ve bin 500’den fazla bisiklet tutkunu katıldı.

Sahil dolgu alanında sabah erken saatlerde kayıtların alınması ile başlayan etkinlik, saat 12.00’de yapılan bisiklet turu ile devam etti.

Süleymanpaşa sahilinden start verilen bisiklet turu, Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğle yemeği ile devam etti. Tur, Kumbağ Mahallesi’nden başlangıç noktası olan sahil dolgu alana dönüş ile tamamlandı. Turun ardından Rodostobike Bisiklet Şenliği’ne katılanlar arasında yapılan çekilişle, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca katılan tüm kulüp ve topluluklara da plaket verildi.

Şenlik boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için her türlü güvenlik önleminin alındığı etkinlikte, yüzlerce bisikletçi güven içinde pedal çevirirken Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bisiklet turunun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı oldu.