Bitki besleme ve ekonomik gübre kullanımı anlatıldı

Tekirdağ'da Bitki ‘Besleme ve Ekonomik Gübre Kullanımı' hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda ‘Bitki Besleme ve Ekonomik Gübre Kullanımı' konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Öğretim Görevlisi Doc.Dr. Korkmaz Bellitürk' ün bilgi verdiği toplantıya İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tekgöz, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve teknik personel katıldı.

Yapılan bilgilendirme toplantısında, Bellitürk tarımsal üretimini etkileyen en önemli unsurun gübre olduğunu, bu nedenle gübresiz üretimin mümkün olmadığını belirtti. Dünya da kabul gören bir unsurda ürün fiyatının gübreye verilen paranın 7 katı olduğunu vurguladı.

Bellitürk ayrıca, yeşil gübrelemenin çok önemli olduğunu, verim için mutlak organik maddenin arttırılması gerektiğini, organik madde ne kadar yüksekse verilen kimyasal gübreden faydalanma oranının artacağını belirti. Üretimde Taban gübrelemesinden ve yüzey nitrat gübrelemesinden vaz geçilemeyeceğini belirtti.