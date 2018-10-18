Boğazında iğne kalan yengeç çılgına döndü

Tekirdağ'da balıkçı oltasına takılan yengeç saatlerce uğraştırdı. Acıdan çılgına dönen yengecin boğazında kalan balıkçı iğnesi uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı.

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa sahili dolgu alanda meydana geldi. Akşam saatlerinde sahil dolgu alana gelen olta balıkçısı Onur Bektaş isimli vatandaş oltasını denize atarak sahilin kenarında balık beklemeye başladı. Kısa bir aradan sonra oltaya balık geldiğini sanan Bektaş heyecanla oltasını çekmeye başladı. Bektaş, oltasını denizden tamamen çekince oltaya balık yerine yengeç takıldığını fark etti. Yakaladığı yengeci geri denize atmak isteyen Bektaş, oltanın iğnesinin yengecin boğazında kaldığı anlayınca iğneyi çıkarmaya çalıştı. Canı çok yanan yengeç acıdan çılgına döndü.

Yengecin boğazında kalan iğne için oltasının ipini kesmek zorunda kalan Bektaş, iğneyi çıkaramayınca diğer olta balıkçılarından yardım istedi. Alanda bulunan olta balıkçılarının yardımıyla yengecin boğazında kalan iğne çıkarılarak geri denize salındı.