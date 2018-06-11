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11 Haziran 2018 17:44

Boğulma vak’alarına karşı modern cankurtaran botları

Hizmet ve yatırımlarını aralıksız bir şekilde sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda olası boğulma vak’alarına karşı aldığı 5 modern cankurtaran botunu mavi bayraklı plajlarda hizmete sundu.

Boğulma vak’alarına karşı modern cankurtaran botları

11 Haziran 2018 17:44


Yaz sezonunda artan nüfusu da göz önünde bulundurarak hizmet ve yatırımlarını ona göre şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, meydana gelebilecek boğulma vak’alarının önüne geçebilmek için 5 adet modern cankurtaran botu aldı. Mavi bayraklı plajlarda hizmet verecek olan cankurtaran botları, düzenlenen törenle hizmete alındı.


4,20 metre uzunluğunda olan ve acil müdahaleler için tasarlanan Zodyak tipi cankurtaran botları, Mavi Bayrak almaya hak kazanan Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova ve Şarköy ilçesindeki Mürefte, Şarköy 1 Nolu, Şarköy 2 Nolu ve Şarköy Sosyal Tesis Önü Plajında vatandaşlara hizmet verecek.


Hizmete sunulan botlarla alakalı bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz aylarında tatil yapmak için civar kentlerden kentimize çok sayıda misafir geliyor. Biz de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına önlemlerimizi alıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza hizmet verecek olan 5 adet modern cankurtaran botu aldık. Acil müdahaleler için kullanılacak olan cankurtaran botlarımız, mavi bayraklı plajlarımızda kullanılacak. Görev süremizin sonuna kadar sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.




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