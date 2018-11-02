Bölgesel düzey intikal ve masabaşı tatbikatı

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Bölgesel Düzey İntikal, Kurtarma ve Masabaşı Tatbikatı" senaryosuna Tekirdağ destek verdi. Tatbikatta drone ve arama köpeği kullanıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görev alan bölgesel düzey kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından “Bölgesel Düzey İntikal, Kurtarma ve Masabaşı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu tatbikat senaryosuna göre bölgesel bir deprem meydana gelerek İstanbul ve çevresini etkilemiştir. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından senaryoya uygun olarak 26 Hizmet Grubunun intikali sağlanmış, destek illerden yardım talebinde bulunulmuştur. Bu kapsamda Tekirdağ İl Müdürlüğümüzden 1 arama ve kurtarma ekibi ve ilgili hizmet gruplarından AYDES kullanıcıları İstanbul iline yardım amaçlı gönderilmiştir" denildi.

Ayrıca Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 26 Hizmet Grubu AYDES kullanıcıları bir araya gelerek bölge tatbikatını takip edip ve tatbikatla ilgili veri giriş, raporlama, talep karşılama gibi işlemleri yerine getirdi. Tekirdağ'dan İstanbul'a giden arama kurtarma ekibi ise senaryo gereği Silivri ilçesinde meydana gelen enkaz binada arama köpeği ve drone ile arama kurtarma çalışmaları yaptı.