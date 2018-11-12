Bonzai kullandığı iddia edilen genç öldü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan bir gencin cansız bedeni inşaatta bulundu.

Olay, Saray'ın Pazarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmada taşeron işçi olarak çalışan Hüseyin B.'den (28) Cuma günü akşamından beri haber alınamıyordu. Pazarcık Mahallesi Mezarlık mevkisinde yoldan geçen bir vatandaş metruk bir inşaatın penceresinden hareketsiz şekilde birinin yattığını gördü. Vatandaşın, durumu polis ekiplerine bildirmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesi sonucu uzun bir süre önce öldüğü tespit edilen kişinin cesedinin Hüseyin B.'ye ait olduğu öğrenildi.

Kullandığı bonzaiden öldüğü iddia edilen gencin cesedi olay yerine gelen Saray Cumhuriyet Savcısı Emre Duman ve Olay Yeri İnceleme ekibinin ilk incelemesinden sonra otopsi için İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.