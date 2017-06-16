Borçların yapılandırılmasında son gün 30 Haziran

27 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun kapsamında sadece 2014, 2015 ve 2016 yılına ait borçları için geçerli olacak yapılandırma fırsatında mükellefler borçlarını ister peşin ister kredi kartı ile 6, 9, 12, 18 taksit imkanı ile ödeyebilecekler. 30 Haziran 2017 tarihinde mesai bitiminde sona erecek borçların yapılandırması fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar için Peştemalci Caddesindeki Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası hizmet verirken 0850 450 59 59 nolu Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden isteyen vatandaşlar detaylı bilgi alabilecek.