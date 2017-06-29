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29 Haziran 2017 03:32

Bu araçtan sağ çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Bu araçtan sağ çıktı

29 Haziran 2017 03:32


Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, Kapaklı’dan Çerkezköy’e seyir halinde olan Mehmet Yıldız idaresindeki 39 AT 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce EDS direğine çarptı daha sonrada yolun karşı şeridine sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilden şans eseri yaralı olarak kurtulan sürücü Mehmet Yıldız, sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazanın meydana geldiği yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri temizlik çalışmaları yaparken Polis, Çerkezköy-Kapaklı istikametini uzun bir süre trafiğe kapattı.


Ayrıca hastaneye kaldırılan yaralı otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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