Bu başkanı durdurabilene aşk olsun

Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı içerisinde gerek sabahın erken saatlerinde gerek sahur saatlerinden hemen sonra evinden çıkıp adım adım Tekirdağ’ı gezen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Ramazan Bayramında da durmak nedir bilmeyerek, merkez ilçe Süleymanpaşa’dan başlayarak, Muratlı, Ergene, Çorlu, Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Kapaklı ve Saray ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaştı.

İlk olarak Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt, Aşağısevindikli ve Yukarısevindikli Mahallelerine giden Başkan Albayrak, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Başkan Albayrak, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Miniklerin ilgisine kayıtsız kalmayan Albayrak, çocukların bayramını kutlayarak hediyeler verdi.

Vatandaşlardan Başkan Albayrak’a yoğun ilgi

Muratlı İlçesi ziyaretlerinin ardından Ergene’ye hareket eden Başkan Albayrak, Vakıflar ve Karacamehmet Mahallelerine geçti. Ziyarette yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Albayrak, vatandaşların bayramını kutladı ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Albayrak’tan Başkan Uyan’a ziyaret

Başkan Albayrak, ziyaretlerinin ardından Marmara Ereğlisi’ne geçti. Marmara Ereğlisi Belediyesi Başkanı İbrahim Uyan’ı makamında ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, Başkan Uyan ‘la birlikte Marmara Ereğlisi Belediye Personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Albayrak Kapaklı’da vatandaşların taleplerini dinledi

Marmara Ereğlisi ziyaretinin ardından Kapaklı İlçesine geçen Albayrak, Pınarca, Karlı ve Uzunhacı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Albayrak, mahallelilerin istek ve taleplerini dinledi.

Albayrak, Saray’da futbolculara başarılar diledi

Saray’ın Küçükyoncalı, Büyükyoncalı ve Çayla Mahallelerine hareket eden Başkan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvasında mücadele eden takım futbolcularına başarılar dileyerek bayramlarını kutladı. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Albayrak, Ramazan Ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, bayramının herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti.

İlçe başkanlıklarında bayramlaşma törenine katıldı

Başkan Kadir Albayrak Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlıklarını da ziyaret etti.

Başkan Albayrak Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanlığınca düzenlenen Örgütiçi Bayramlaşma programı kapsamında Muratlı, Ergene, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramının herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

Öte yandan Başkan Kadir Albayrak ziyarette gittiği sırada yer yer aracından inerek vatandaşların bayramlarını kutlayarak, hal ve hatır sordu.