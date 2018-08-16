Bayramda vatandaşların yüzlerinin gülmesi için harekete geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet veren Dost Eli giyim Mağazası’nda çalışma yaparak rafları bayramlık kıyafetlere göre düzenledi.

Kıyafetler yıkanıp ütülenerek raflardaki yerini aldı

Geçtiğimiz bayram 361 dar gelirli vatandaşın bayramlık ihtiyacı karşılayarak yüzleri güldüren Dost Eli Giyim Mağazasında tüm kıyafetler bayram için tekrar yıkanıp ütülenirken yeni sahiplerini beklemeye başladı. Dar gelirli vatandaşların yararlanabileceği Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazası, Eski Cami Ortacami Mahallesi Soğukkuyu Mevkisi Soysal Sokak No 11’de hafta içi saat 08.00 - 17.00 arası Süleymanpaşalılara hizmet veriyor.

Öte yandan, kıyafet bırakmak isteyen vatandaşlar, yine aynı adrese bırakabileceği gibi 100. Yıl Mahallesi İtfaiye yanı ya da Baykallar Migros karşısındaki Giysi Kumbaralarına kıyafetlerini bırakabiliyor.