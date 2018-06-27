İkram çeşmeleri ile kış ayları boyunca her gün gerçekleşen çorba ikramının ardından yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte vatandaşlara soğuk su ikramı yapılmaya başlandı. Yaz aylarındaki aşırı sıcakların vatandaşlarda oluşturduğu su kaybını önlemek üzere 1 Haziran Cuma günü itibarıyla ikram çeşmelerinden soğuk içme suyu akıyor.

Vatandaşlar, Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanapaşa’da otogar karşısı, Cengiz Topel Meydanı ve Köprübaşı mevkiinde bulunan ikram çeşmelerinden ücretsiz olarak istedikleri kadar soğuk içme suyundan faydalanabilirken, eylül ayı itibarıyla tekrar sıcak çorba ikram edilecek.