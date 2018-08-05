Bu fakültede öğrenciler 2 gün okula, 3 gün işe gidecek

sınıf öğrencileri haftanın iki günü okula gidecek, 3 gün ise sanayi tesislerinde iş deneyimi kazanacaklar.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesinin sektör tümleşik eğitim modeline geçtiğini kaydeden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, aldıkları bu kararın 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda 767 bilgi notuyla ilan edildiğini söyledi. Fakülte hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tecer, “1992 yılında Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çorlu Mühendislik Fakültesi, 2006 yılında Namık Kemal Üniversitesine bağlanmasıyla birlikte hızlı bir büyüme göstermiştir. Bugün itibariyle 8 mühendislik bölümünde 106 öğretim elemanı ile yaklaşık 4 bin öğrencisiyle lisans eğitimini sürdürmektedir” dedi.

Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, “Fakültemizin vizyonu, dünya standartlarında araştırmaya dayalı ve öğrenci odaklı bir eğitim sağlayan, uluslararası düzeyde sanayi ile bütünleşik araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, topluma hizmeti temel görev kabul eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan saygın bir fakülte olmak yolunda çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölgemizin iş dünyası temsilcileriyle Türkiye’de bir ilk ve büyük bir adım atıyoruz” diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Tecer, fakültelerinde uygulamalı mühendislik eğitimine geçtiklerini ifade ederek, “Bunun adına da sektör tümleşik eğitim diyoruz. Sektör tümleşik eğitim talebimiz üniversitemiz senatosunda onaylandı, YÖK’ün kabulü ve olurlarıyla da 2018-2019 eğitim- öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak. 2018 kılavuzunda 767 bilgi notuyla Çorlu Mühendislik Fakültesinde sektör tümleşik eğitim uygulanacağı ilan edilmiştir. Bizim fakültemizdeki tüm bölümlerde 8 ayrı bölümümüz var. 8 bölümümüzde son sınıf öğrencileri, uzatmalı öğrenciler de olabilir haftanın üç gününde sektörde bulunacaklar ve sektörde çalışmaya başlayacaklar. Böylelikle öğrencilerimiz buradan aldıkları teorik bilgileri uygulama şansı yakalamış olacaklar. İş yerlerindeki organizasyon ve süreçleri tanımış olacaklar, grupla beraber çalışma bilinci kazanmış olacaklar. Bu da onlara daha kolay istihdam olanakları sağlayacak. Böylece Çorlu Mühendislik Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz artık mezun olmadan bir iş tecrübesine sahip olmuş olacaklar” dedi.

Projenin üç temel ayağa oturduğunu ifade eden Prof. Dr. Tecer, “Sanayici, akademisyen ve öğrencileri ilgilendiriyor. Sanayici açısından da bu oldukça faydalı bir model. Bize bu konuda talepler de geliyordu zaten. Bölgemiz biliyorsunuz muazzam bir iş dünyasına, iş potansiyeline, sanayi ve endüstri faaliyetlerine sahip bir bölge. Bu bölgedeki bu potansiyeli oturup seyretme lüksümüz yoktu. Böyle bir şey yapmadık zaten. Bu potansiyeli, öğrencilerimizin, bölgemizin ve ülkemizin faydasına katmaya gayret göstermiştik. Bu anlamda bu geldiğimiz noktada sanayici de sektör tümleşik eğitimle kendinin ihtiyaç duyacağı nitelikli personeli yetiştirme imkanını sağlayacak. Daha kısa sürelerde adaptasyonu sağlamış elemanla çalışma şansını yakalayacak ve daha önemlisi bunun için ayırdığı zaman ve paradan kurtulmuş olacak. Çünkü bu öğrencilerimizin sigortalarını üniversite olarak devletimiz ödüyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyacakları özellikte ve nitelikte mühendis adayları ile çalışarak onları kendi ihtiyaçlarına göre geliştirerek daha kolay, daha kısa sürede ve daha ucuza bir insan kaynağına sahip olmuş olacaklar. Ayrıca üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesi için de bir platform oluşacak. Çünkü sektöre gönderdiğimiz her bir öğrencinin bizim hocalarımızdan, akademisyenlerden bir danışmanı olacak, bir de sanayiden bir danışmanı olacak. Dolayısıyla bir proje kapsamında çalışacaklar. Hem sanayici üniversitedeki akademisyenle çalışma fırsatı bulacak hem de hocalarımız üniversite-sanayi işbirliği kapsamında o firmaları ziyaretlerinde bilgi ve deneyimlerini arttıracak, gerekirse aktaracak ve böylelikle daha etkili ve daha ucuz AR-GE çalışma şansı yakalamış olacaklar. ÜR-GE faaliyetlerini de göstermiş olacaklar” diye konuştu.

Bu gelişmeyi mevcut öğrencilerinin yanı sıra tercih aşamasındaki gençlerle de paylaşmak istediğini kaydeden Dekan Tecer, “Bunu basınımız aracılığı ile mevcut mühendislik öğrencilerimize duyurmak hem de bugünlerde istikbalini şekillendirmek, okuyacakları üniversiteleri tercih edecek olan genç arkadaşlarımıza duyurmak istiyorum. Eğer ideallerinde, hayatlarında, kariyer gelişimlerinde mühendislik eğitimi almak istiyorlarsa biz Çorlu Mühendislik Fakültemizde onları uygulamalı mühendislik eğitimi vermek üzere bekliyoruz, davet ediyoruz. Şunu da çok iddialı bir şekilde söylüyorum; bizim bölgemizde ciddi anlamda organize sanayi bölgeleri, binlerce sanayi tesisi, işletme ve Türkiye’nin de belli başlı sanayisine yön veren firmalar bulunuyor. Artık biz bu potansiyelimizi, bölgenin bu potansiyelini mühendislik fakültesi öğrencilerimize, eğitimimize katmış durumdayız” dedi.