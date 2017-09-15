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15 Eylül 2017 16:57

Bu uygulama uyuşturucu yakalatacak

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Whatsapp Uyuşturucu İhbar Hattını devreye koyarak, Köprü, üst geçitler ve şehrin yoğun noktalarına Whatsapp Uyuşturucu İhbar Hattı pankartları astı.

Bu uygulama uyuşturucu yakalatacak

15 Eylül 2017 16:57


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermemek için yeni uygulamalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni uygulamalara, Köprü, üst geçitler ve şehrin yoğun noktalarına Whatsapp Uyuşturucu İhbar Hattı pankartları eklendi.


Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde Whatsapp ihbar hattının 24 saat hizmet vereceğini ve ihbarların içeriği ve ihbarcıların kimliklerinin gizli kalacağını ifade ederek, “ Vatandaşlar, "0505 367 59 59" numaralı hatta uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi tanık oldukları her konuyu "Whatsapp" uygulaması üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video ve konum olarak ulaştırabilirler” dedi.




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