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31 Temmuz 2018 01:36

Bulgar sanatçılar Çorluluları coşturdu

Bulgaristan’ın en popüler klarnet sanatçısı Sali Okka ve Türk kökenli Bulgar sanatçı Toni Storaro Çorlu’da konser verdi.

Bulgar sanatçılar Çorluluları coşturdu

31 Temmuz 2018 01:36


Çorlu Kaymakamlığı, Çorlu Belediyesi ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen Çorlu Alışveriş Fuarı’nın açılışında sahne alan Bulgar sanatçılar Sali Okka ve Toni Storaro konser alanını dolduranlara keyifli bir gece yaşattı. Gece bir ara ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da sahneye çıkarak Bulgar sanatçılarla düet yaptı.


30 Temmuz’da başlayarak 5 Ağustos’ta sona erecek olan Çorlu Alışveriş Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek konserlerin ilkinde Bulgar sanatçılar sahne aldı. Bulgarların en ünlü klarnet virtüözü Sali Okka’nın klarnet resitali sunduğu gecede eğlenen Çorlulular Türk kökenli Bulgar pop star Toni Storaro’nun da sahneye gelmesi ile büyük bir coşku yaşadı. Sahnede Bulgarca ve Türkçe şarkılar seslendiren Toni Storaro’ya hem alanı dolduran binlerce kişi hem de bir ara sahneye gelen ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti. Kurtoğlu ve Toni Stroro sahnede birlikte şarkı söylediler.


Konserin son bölümünde sahneye gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da konser alanına ve Çorlu Alışveriş Fuarı’nın açılışına katılan herkese teşekkür ederek sanatçılara günün anısına ve Çorlulular adına çiçek takdim etti.




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