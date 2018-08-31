Burcu Güneş sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi

yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde düzenlenen konserde Burcu Güneş sahne aldı. Ünlü sanatçıyı 10 bin nüfusu bulunan mahallede yaklaşık 5 bin kişi izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda ünlü sanatçı Burcu Güneş sahne aldı. Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde düzenlenen konserde sanatçı sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konserde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, Burcu Güneş’e çiçek, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise çiçek ve Tekirdağ’ı profesyonel futbol liglerinde temsil eden tek takım olan Ergene Velimeşespor’un 59 numaralı formasını takdim etti.

Bir saati aşkın süre sahnede kalan Burcu Güneş konserinin ardından havai fişek gösterisi ve fener alayı ile kutlamalar sona erdi.