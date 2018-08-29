Burcu Güneş Velimeşe’de konser verecek

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye’nin en ünlü pop sanatçılarından biri olan Burcu Güneş Ergene ilçesinde konser verecek. 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinde gerçekleşecek olan konsere Ergene Belediyesi tarafından ilçenin tüm mahallelerinden ulaşım imkanı sağlanacak. Ücretsiz servis araçları tüm mahallelerin muhtarlık binaları önünden hareket edecek.

30 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleşecek olan Burcu Güneş konserinin yanı sıra Velimeşe Mahallesinde saat 23.00’de havai fişek gösterisi ve fener alayı da düzenlenecek.