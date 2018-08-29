Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 12:42

Burcu Güneş Velimeşe’de konser verecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ergene ilçesinin Velimeşe mahallesinde düzenlenecek konserde ünlü sanatçı Burcu Güneş sahne alacak.

Burcu Güneş Velimeşe’de konser verecek

29 Ağustos 2018 12:42


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye’nin en ünlü pop sanatçılarından biri olan Burcu Güneş Ergene ilçesinde konser verecek. 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinde gerçekleşecek olan konsere Ergene Belediyesi tarafından ilçenin tüm mahallelerinden ulaşım imkanı sağlanacak. Ücretsiz servis araçları tüm mahallelerin muhtarlık binaları önünden hareket edecek.


30 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleşecek olan Burcu Güneş konserinin yanı sıra Velimeşe Mahallesinde saat 23.00’de havai fişek gösterisi ve fener alayı da düzenlenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç