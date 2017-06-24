Büyükşehir Belediye personeli bayramlaştı

Özdemirler Düğün Salonu’nda yapılan bayramlaşma törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, daire başkanları, şube müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Ramazan ayı bizim kutsal ayımız. Ramazan ayının bir özelliği de kardeşlik ve sevgilerin birleştiği en güzel kutsal duygularımızın birleştiği bir ay olmasıdır. Biz Türkiye olarak Çanakkale Savaşından gelen bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşından sonra yaptığı reformlarla, 6 tane ilke olan Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Devrimcilik, Laiklik, Halkçılık ve Milliyetçilik ilkeleriyle ve bu ilkeler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti ebediyen var olacaktır. Bizim ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür ve onun idealleri de bizim yol göstericimiz olacaktır" dedi.

"Biz bir aileyiz"

Başkan Albayrak konuşmasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin bir aile olduğunu belirterek, "Bayram içerisinde güzel dinlenin ve bayramınızı yapın çünkü bu göreve geldiğimizden bu yana hizmet süremizin bin 160’ıncı gününü geçiriyoruz. 640 gün daha hizmet süremiz var çok hareketli bir çalışma bizi bekliyor. Bugüne kadar performansımızın yüzde 60’ını gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama tatil sonrası yeni düzenlemeler ve çalışmalar olacak. Büyükşehir ailesinin farklılıkları var çünkü sizler ilk kurulan Büyükşehir’in personelisiniz. Burada yapacağımız başarılı çalışmalar, ileride çocuklarınıza anlatacağınız anılar olacaktır. Bu kurumun başarısı sadece Büyükşehir Belediye Başkanının değil, benden sonra gelen Genel Sekreterime, daire başkanlarıma, kapıdaki en son güvenlik görevlisine kadar herkesin başarısıdır" ifadesini kullandı.

"Daha da büyüyeceğiz"

Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin daha da büyüyeceğini ifade ederek, "Bu kuruma sahip çıkmak en güzel çalışmayı yaparak en verimli şekilde günü geçirerek ve en iyi hizmeti yaparak olur. Bu kurum artık ağaç oldu. İlk sene başta bir fidandı daha sonra büyümeye başladı 3’üncü senesinde ve kökleri sağlam olmaya başlayan bir ağaç oldu. Bu ağaç daha da büyüyecektir. Ben buradan nice bayramlarda, nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle büyükşehir ailemin bayramını kutluyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmanın ardından Başkan Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları ve daire başkanları ile birlikte tüm çalışanlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı.