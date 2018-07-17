Büyükşehir Belediyesi ‘Bebek-Çocuk İlkyardım Eğitimlerine’ başladı

Çocukların yaz aylarında anneanne ve babaannelerinin yanında daha fazla vakit geçirmesinden hareketle ağırlıklı olarak kırsal mahallerde gerçekleştirilen ilk yardım eğitimlerinde bilinçli çocuk bakımının ve sağlığının temellerinin atılması amaçlanıyor. 16 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan eğitimlerin sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından katılımcılara katılım belgeleri takdim edilecek. Ayrıca eğitimciler tarafından hazırlanacak olan kitapçıklar sayesinde ilk yardım eğitimine katılan vatandaşlar hem öğrendiklerini her daim hatırlayabilecek hem de ilk yardım eğitimlerinden tüm aile fertleri yararlanabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak ilk yardıma büyük önem verdiklerini belirterek "Hayatta bir bebeğin, çocuğun hayatını kurtarmaktan daha değerli hiçbir şey yok. Biz de bu noktadan hareketle ailelerimize bebek-çocuk ilkyardım eğitimi vererek bu konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.