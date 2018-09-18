Büyükşehir Belediyesi Çorlu Doğanca Evi'ni restore etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'da günümüze ulaşabilen az sayıdaki kültür varlığından biri olan Doğanca Evi'ni restore etti.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak'ta bulunan, Rum bir doktora ait ve 150 yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen Doğanca Evi'nin Cumhuriyet dönemindeki yeni sahibi Doğanca ailesi oldu. Bir dönem askerlik şubesine ev sahipliği yapan bina, 2003 yılında Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2. grup mimarlık örneği olarak tescil edildi. Söz konusu bina Çorlu Belediyesi tarafından kamulaştırıldı ve restorasyon projesi hazırlandı.

Restorasyonu biten bina kent müzesi olarak hizmet verecek

Restorasyon yapımı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devredilen proje için, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik gereği 2017 yılında Tekirdağ Valiliği'nin yüzde 75 oranındaki katkı payından yararlanıldı. Aynı yıl restorasyon ihalesi yapılarak gerekli çalışmalar başlatıldı. Ağustos 2018 itibariyle restorasyonu biten Doğanca Evi'nin bahçesindeki peyzaj çalışmaları da tamamlanınca yapı kent müzesi olarak düzenlenecek ve ziyarete açılacak. Özgün halini koruyarak günümüze kadar ulaşabilen ve dönemin ender örneklerinden olan tarihi yapı, yine özgün cins, boyut ve formdaki yeni ahşap malzeme ile tamamlandı.

“Çorlumuza ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun”

Doğanca Evi'nin restorasyonuyla ilgili bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tarihi Doğanca Evi'nin restorasyonunu tamamlamaktan dolayı mutluyuz. Tekirdağ'ın en büyük ilçesi olan Çorlu'da, günümüze ulaşabilen kültür varlıklarının sayısı ne yazık ki çok az. Bu nedenle Doğanca Evi'nin restorasyonu çok önemli. Tarihsel değerimizi yaşatırken, turistlerin ve şehir dışından gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri bir mekânı Çorlumuza kazandırmış olacağız. Yakın bir zamanda Doğanca Evi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Çorlumuza ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun” dedi.