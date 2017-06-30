Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 14:50

Büyükşehir Belediyesi personeline ’Çalışan Sağlığı’ eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik ’Çalışan Sağlığı’ eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi personeline ’Çalışan Sağlığı’ eğitimi

30 Haziran 2017 14:50


İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İş sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce Belediye Meclis Salonunda düzenlenen eğitim, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimleri konularında İşyeri Hekimi Dr. Can Bayraktar tarafından verildi. Eğitim, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde az tehlikeli sınıfta yer alan daire başkanlıklarında görev yapan personellere yönelik, 22-23-28 ve 30 Haziran tarihlerinde 09.00-12.00 saatleri arasında düzenlendi.


İş yerinde güvenli çalışılabilmesi için alınması gereken önlemler, slayt gösterisi eşliğinde eğitime katılan personellere anlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!