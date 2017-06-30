Büyükşehir Belediyesi personeline ’Çalışan Sağlığı’ eğitimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İş sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce Belediye Meclis Salonunda düzenlenen eğitim, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimleri konularında İşyeri Hekimi Dr. Can Bayraktar tarafından verildi. Eğitim, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde az tehlikeli sınıfta yer alan daire başkanlıklarında görev yapan personellere yönelik, 22-23-28 ve 30 Haziran tarihlerinde 09.00-12.00 saatleri arasında düzenlendi.

İş yerinde güvenli çalışılabilmesi için alınması gereken önlemler, slayt gösterisi eşliğinde eğitime katılan personellere anlatıldı.