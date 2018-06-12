Her alanda önemli hizmet ve yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla ilçeleri ve kırsal mahalleleri birbirine bağlamaya devam ediyor. Bu anlamda son olarak Kapaklı ilçesinin Karlı, Uzunhacı, Bahçegöl, Yanıkağıl, Bahçeağıl, Karaağaç ile Çorlu ve Kapaklı ilçeleri arasında, saat 06.30, 13.30 ve 18.00’da gidiş-dönüş olarak hizmet verecek olan 27 tane modern halk otobüsü, 13 Haziran Çarşamba günü Çorlu Belediyesi Hizmet Binasının önünde düzenlenecek törenle hizmete sunulacak.

"Halkımız her şeyin en iyisine layıktır"

Günden güne büyüyen ulaşım ağı hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Her zaman söylediğim gibi, halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Vatandaşlarımız toplu taşıma sisteminden en iyi şekilde faydalansın diye hem araç sayımızı artırıyoruz, hem de ulaşım ağımızı genişletiyoruz. Artık otobüslerimiz sadece ilçe merkezlerinde değil, kırsal mahallelerimizde de hizmet veriyor. Günden güne büyüyen ulaşım ağımız, açtığımız yeni hatlarla beraber daha da genişleyecek. Hizmete sunacağımız 27 araç, klima başta olmak üzere birçok konfor özelliğine sahiptir. Bununla beraber tüm otobüslerimizden engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalanıyor. Toplu ulaşım sisteminde yaptığımız yatırımlar hız kesmeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.