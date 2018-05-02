Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 18:32

Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmalarına devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmalarına devam ediyor

02 Mayıs 2018 18:32


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Süleymanpaşa ilçesinde de aralıksız olarak sürdürülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sürdürülen çalışmalar kapsamında, Aydoğdu Mahallesinde; İhsan Bey, İlhanlı ve Süleyman Sami Bey Sokaklarında üstyapı çalışmaları tamamladı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “İl genelinde altyapı çalışmalarımızda sona gelindi. Şimdi ağırlığımızı büyük oranda üstyapı çalışmalarına veriyoruz. Çalışmalarımız, 11 ilçemizde ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülüyor. Bu süreçte bize anlayış gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmaların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tekirdağ, tüm bu çalışmaların sonunda önümüzdeki dönemlerinde Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Sisli
    23°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç