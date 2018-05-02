Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmalarına devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Süleymanpaşa ilçesinde de aralıksız olarak sürdürülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sürdürülen çalışmalar kapsamında, Aydoğdu Mahallesinde; İhsan Bey, İlhanlı ve Süleyman Sami Bey Sokaklarında üstyapı çalışmaları tamamladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “İl genelinde altyapı çalışmalarımızda sona gelindi. Şimdi ağırlığımızı büyük oranda üstyapı çalışmalarına veriyoruz. Çalışmalarımız, 11 ilçemizde ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülüyor. Bu süreçte bize anlayış gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmaların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tekirdağ, tüm bu çalışmaların sonunda önümüzdeki dönemlerinde Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır" dedi.