Büyükşehir Belediyesi vatandaş algı analizi yapacak

Vatandaş algı analiz araştırmasının en iyi şekilde yapılabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda saha anket çalışmalarında görev alacak uzmanlarla birlikte bir yol haritası oluşturuldu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdür V. Çiğdem Çivrekoğlu, operasyon yöneticileri Özkan Yavuz, Atila Taş ve Semra Makinacı ile projede görev alacak 30 anketörden 15’i yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından 30 Mayıs 2018 tarihinde başlatılan vatandaş algı analiz araştırması 15-20 günlük süre içerisinde tamamlanmış olacak. Vatandaşların fikir ve görüşleri dikkate alınarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Mükemmellik Modeli Stratejisine yön verilecek.