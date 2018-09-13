Büyükşehir belediyesinden hayvan yetiştiriciliğine destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hayvan yetiştiriciliğine destek çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında devam eden projelerden biri olan yem bitkisi tohumu dağıtımı ile de birçok hayvan yetiştiricisine destek oldu. 2018 yılı içinde dağıtımı yapılacak 52 bin 741 kg macar fiği ve yem bezelyesi tohumu ile 4 yılda toplam 183 bin 761 kg yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılmış olacak. Bu kapsamda 19- 26 Eylül tarihleri arasında 8 ilçede tohum dağıtımları gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada Türkiye'deki hayvancılığın son yıllarda çok zor bir süreçten geçtiği belirtilerek, “Canlı hayvan ithalatının ve girdilerin maliyetlerinin artması hayvan yetiştiricilerimizin ekonomisine büyük bir zarar vermiştir. Bunların yanında döviz kurlarına bağlı olarak yem fiyatlarında meydana gelen büyük artışların maliyetleri yükseltmesi ile beraber yetiştiricilerimiz çok zor durumlara sürüklenmiştir. Yetiştiricilerimizin bu zor zamanlarında, dört yıldır uygulamakta olduğumuz Hayvancılığı Geliştirme Projesi ile destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; 100 bin dekar mera ıslahı yaptık. 168 baş manda dağıtıp mandacılığı canlandırdık. 419 yetiştiricimize 600 baş damızlık koç dağıtıp, küçükbaş hayvancılığını destekledik. Manda Yetiştiricileri Birliği'ne ve Çorlu Süt Üreticileri Birliği'ne süt soğutma tankları verdik” denildi.

“Yapılan destek ile cüzi masraflar harcayarak”

Açıklamada ayrıca “Bunların yanında önemli bir diğer desteğimiz baklagil yem bitkisi tohum dağıtımı. Bu yıl kapsamını genişleterek S.S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği'nin yanı sıra 9 ilçemizde faaliyet gösteren 6 İlçe Süt Üreticileri Birliği ile protokol imzalayarak, bu birliklere üye hayvan yetiştiricilerimize teşvik amaçlı yem bitkisi tohumu dağıtımının yapılmasını planladık. Bu doğrultuda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile S.S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği, Çerkezköy-Kapaklı Süt Üreticileri Birliği, Çorlu-Ergene-Marmaraereğlisi Süt Üreticileri Birliği, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği, Malkara Süt Üreticileri Birliği, Saray Süt Üreticileri Birliği, Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği arasında protokoller imzaladık. Bu birliklerimize üye tüm yetiştiricilerimizin tohum desteğinden faydalanmaları için çağrıda bulunulmuştur. Projeye 565 yetiştiricimiz başvuru yapmıştır. Böylece başvuru yapan yetiştiricilerimizin hepsi tohum desteğinden faydalanacaktır. Bu yıl 52.741 kg macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtacağız. Böylece 4 yılda toplam 183.761 kg yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılmış olacaktır. 19-26 Eylül arasında 8 ilçemizde tohum dağıtımları gerçekleşecektir. Yetiştiricilerimiz yapılan destek ile cüzi masraflar harcayarak kendi kaliteli kaba yemini üretip, hayvanlarına yedirerek et ve süt maliyetini düşürüp karlılıklarında artış sağlamış olacaklardır” ifadelerine yer verildi.