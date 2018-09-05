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05 Eylül 2018 11:25

Büyükşehir Belediyesinin Çerkezköy’deki yatırımları değerlendirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından Çerkezköy ilçesinde hayata geçirilen yatırım ve projelerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin Çerkezköy’deki yatırımları değerlendirildi

05 Eylül 2018 11:25


Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan ile Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Çerkezköy Belediyesinin daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.


Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy ilçesinde hayata geçirilen hizmet ve yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Devam eden projelerin de ele alındığı toplantıda, önümüzdeki dönem için planlanan hizmet ve yatırımlar da görüşüldü.



"Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz”


Toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Albayrak, "Bütün ilçelerimizde olduğu gibi Çerkezköy ilçemizde de söz verdiğimiz hizmet ve yatırımları büyük oranda tamamladık. Henüz devam eden projelerimiz var. Bu devam eden projelerimiz de tamamlandığında Çerkezköy, daha modern ve daha yaşanılabilir bir yer haline gelecektir. Çerkezköy ilçemiz, günden güne büyüyen, nüfusu sürekli artan bir ilçemiz. Biz de nüfus artışı ve fiziki büyümeyi göz önünde bulundurarak hizmet ve yatırımlarımızı geleceğe göre şekillendiriyoruz. Görev süremizin sonuna dek Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




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