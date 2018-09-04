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04 Eylül 2018 11:25

Büyükşehir Belediyesinin yatırımları değerlendirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin yatırımları değerlendirildi

04 Eylül 2018 11:25


Fen İşleri Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından devam edilen ve tamamlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Önümüzdeki dönem için planlanan yatırım ve hizmetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.


Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Bülent Doğan ile şube müdürleri katıldı.




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