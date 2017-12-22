Büyükşehir Belediyesi’nin yol hamlesi devam ediyor

Görev süresi boyunca 185 kilometre sıcak asfalt, 75 kilometre beton yol, 610 kilometre sathi kaplama yol yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın talimatları ve ihtiyaçlara göre çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, Çorlu ilçesinin Türkgücü Mahallesi’nde 7,4 metre genişliğinde 6,5 kilometre silindirle sıkıştırılmış beton yolu tamamlayarak bölgeye önemli bir hizmet ulaştırdı.

“Yol çalışmalarımızda büyük mesafe kat ettik”

11 ilçe ve 252 mahallede yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana her alanda olduğu gibi yol çalışmalarımızda da büyük mesafe kat ettik. Mevcut yolların zemini güçlendirip yenilerken, yeni yollar da yaptık. Altyapı çalışmalarımız esnasında halkımız zahmet çekti ama yapılan uzun ömürlü yollar sayesinde çok rahat edecekler. Yaptığımız yatırımlar da meyvelerini vermeye başladı. Tekirdağ’ın altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözdüğümüz için önümüzdeki dönemde yol çalışmalarımıza daha fazla ağırlık vereceğiz. 2019 yılı Mart ayında halkımız yaşanan değişim ve gelişmeyi daha iyi görecek. Mesai kavramı tanımaksızın, gece - gündüz demeden, hafta sonları da dâhil olmak üzere çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na ve çalışmalarımız esnasında sabır ve anlayış gösteren halkımıza teşekkür ederim” dedi.