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06 Eylül 2018 13:05

Büyükşehir WİFİ ağı genişliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Büyükşehir WİFİ’ hizmetine bir yenisini daha eklendi.

Büyükşehir WİFİ ağı genişliyor

06 Eylül 2018 13:05


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Büyükşehir WİFİ’ hizmeti, Çorlu Gölbaşı Parkı, Cumhuriyet Parkı ve Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanından sonra Süleymanpaşa Bedesten Meydanı’nda da hizmete sunuldu. Alt yapıları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan proje ile vatandaşlar, Bedesten Meydanı’nda internet hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.


Vatandaşlar kapsama alanları içerisinde, BÜYÜKŞEHİR-WİFİ isimli kablosuz ağa bağlanarak açılan portal ekranına isim, soy isim, doğum tarihi ve telefon numarası bilgilerini girerek cep telefonlarına gelen şifre ile sisteme kaydolabilecek. Bu işlemin ardından da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilecek.




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