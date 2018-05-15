Büyükşehir’den çiftçilere 7 adet gübre dağıtım aracı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen devir teslim törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Tekirdağ Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı İmdat Saygı, ziraat odaları temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

"Tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi yatırımlar hayata geçirdik"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak programda yaptığı konuşmada, çiftçi ve hayvancılara yönelik önemli yatırımları hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, "Devamlı bir koşuşturma içerisindeyiz. Vatandaşa daha fazla nasıl hizmet edebiliriz, bunu düşünüyoruz. Siyaseti siyasetçilere bırakalım. Biz yerel yöneticiler sadece hizmeti düşünelim. Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Süleymanpaşa ve Çorlu’da düzenlenen törenlere katıldım. Tekirdağ’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımları anlattım. Çiftçilerin kendi günlerine böylesine sahip çıkması, beni son derece mutlu etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Kendimizi bu anlamda diğer büyükşehirlerle kıyasladığımızda, çok iyi noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Tekirdağ’ın 325 bin dönüm merası var, biz bu meranın üçte birini, yaklaşık 110 dönümünü ıslah etmişiz. Birlik Yem Fabrikamız vasıtasıyla yem fiyatlarımızı dengeliyoruz. Bunun dışında, hayvancılığı desteklemek anlamında çok ciddi yatırımlar yaptık. İlimiz tarım ve hayvancılığın başkentidir. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Temel tarım ürünlerimizin birçoğunda verimimiz diğer illere oranla neredeyse iki kat fazla. Bu potansiyeli kullanmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarımız artarak devam edecektir. Büyükşehir Belediyesinin ikinci ve üçüncü dönemlerinde tarla yollarını bile asfalt yapacağız. Bu römorkların Tekirdağ tarımına faydalı olmasını diliyorum. Ziraat Odaları Başkanlarımızdan ricamdır; yeni projeler ve yeni fikirlerle gelin karşımıza. Elimizden geldiğince tarıma destek olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa, Malkara, Hayrabolu, Şarköy, Çerkezköy, Saray ve Muratlı ilçelerinin Ziraat Odaları Başkanlıklarına, 7 adet katı gübre dağıtım römorkunun teslimi gerçekleştirildi.