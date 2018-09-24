Büyükşehirden, çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Tekirdağlı çiftçilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Yem Bitkisi Tohumu Dağıtımı Projesi' kapsamında Malkara'da Tohum Dağıtım Etkinliği düzenledi.

Malkara ilçesindeki Eski Otogar'da gerçekleşen etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Malkara mahalle muhtarları, Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, kooperatif başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Tarımı desteklemeye devam edeceğiz”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk konuşma, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan tarafından gerçekleştirildi. Hacı Aslan konuşmasında, “Ülkemizdeki hayvancılık son yıllarda maalesef çok zor bir süreçten geçmektedir. Canlı hayvan ithalatının ve girdi maliyetlerinin artması hayvan yetiştiricilerimizin ekonomisine büyük bir zarar vermiştir. Bunların yanında döviz kurlarına bağlı olarak yem sanayi fiyatlarında meydana gelen büyük artışların, maliyetleri yükseltmesi ile beraber yetiştiricilerimiz çok zor durumlara sürüklenmiştir. Yetiştiricilerimizin bu zor zamanlarında, dört yıldır uygulamakta olduğumuz ‘Hayvancılığı Geliştirme Projesi ile destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; bu yıl 52 bin 741 kilogram macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtacağız. Malkara ilçemiz ile beraber 8 İlçede dağıtımlar gerçekleşecek. Böylece 4 yılda toplam 183 bin 761 kg yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılmış olacaktır” dedi.

“Tekirdağ her şeyin en iyisini hak ediyor”

Etkinlikte konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Tekirdağ'ın her şeyin en iyisini hak ettiğini belirterek, “Biz göreve geldiğimiz zaman Tekirdağ'ın tarımsal anlamda birçok projeye ihtiyacı olduğunu gördük. Hayvan hastalığından ari bir bölgedeyiz. Tekirdağ'ın tamamında bin ton süt üretiliyor. Çalışmalarımızda birinci aşama Birlik Yem Fabrikası'nı çalıştırmak oldu. Mera ıslahları önemliydi; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi göreve geldiğinde Tekirdağ'daki 325 bin dönüm meranın 100 bin dönümünü ıslah etti. Tarla yollarının bakımını yapıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında geleceğe yönelik çok büyük planlarımız var. Mnada sayısında da büyük artış oldu. Bağcılığa önemli katkılarımız oldu. Tekirdağ, her şeyin en iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Yem Bitkisi Tohum Dağıtım Etkinliği yapılan konuşmaların ardından, çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtımı ile son buldu.