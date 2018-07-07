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07 Temmuz 2018 10:00

Büyükşehirden Şarköy ilçesinde arıcılığa büyük destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında Şarköy ilçesinde üreticilere kovan desteği sağlandı.

Büyükşehirden Şarköy ilçesinde arıcılığa büyük destek

07 Temmuz 2018 10:00


Düzenlenen programda konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, "Şarköy ilçesi çok geniş bir ürün grubu ile çok özel bir floraya sahip. Biz bu projeyi hazırlarken 30 kovan alt sınırını getirdik. Bu proje ile üreticiler aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefledik. Tarımsal Hizmetler Daire başkanlığımızın çok çeşitli konularda yürüttüğü projeler var. Çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bu projelerin gerek düşünce gerekse uygulama aşamasında destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu proje kapsamında dağıtılan kovanların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarım ile ilgili bütün köylerimize dokunmaya çalıştı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı her türlü konuda il genelinde her konuda projeleriyle destek oldu. Yeni kurulan 30 büyükşehir içinde bu boyutta çalışma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesidir. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrendim ki 763 kovan dağıtımı yapılacak. Üreticilerimiz bu kovanları alacak ve florası çok farklı olan ilçemizde çok kaliteli ballar üretecekler. Bu güzel günde projede emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum. Arı kovanları üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Tarıma gönül vermek ve proje yürütmek severek yapılacak bir iştir. Bizim de en büyük şansımız Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanımız Hacı Aslan ile çalışmak oldu. Biz bu projeyi yaparken hiçbir beklentimiz yok. Bu proje sadece bal üretimi açısından değil, polinasyonla beraber burada ürün ve kaliteyi arttırdığı için çok amaçlı bir proje olduğunu görüyoruz. Şarköy ilçemize Allah her türlü güzelliği vermiş. Bu kapsamda Şarköy balının dünya çapında yerini alacağına inanıyorum. Bu projenin Şarköy ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kaydetti.


Proje kapsamında Şarköy ilçesinde 118 üreticiye 763 adet kovan dağıtımı yapıldı. Böylelikle 2015 yılından bugüne verilen 763 kovan ile birlikte 140 üreticiye toplamda 2 bin 45 kovan dağıtımı yapılmış oldu. Şarköy ilçesinde 140 arıcıdan 47 kişinin kovan sayısı 30’a tamamlanmış oldu.




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