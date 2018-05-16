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16 Mayıs 2018 11:54

Büyükşehir’in Çerkezköy’e yatırımları devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy ilçesinde yapılan Kavak Dere ıslah çalışmalarının ikinci etap çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir’in Çerkezköy’e yatırımları devam ediyor

16 Mayıs 2018 11:54


Yıldırım Beyazıt Mahallesi ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesini birbirinden ayıran Kavak Dere Islah Projesinin geçtiğimiz yıl 1. etap ıslah çalışmasının tamamlanmasının ardından 2. etabın ihalesi de yapıldı. 1. etap çalışmaları kapsamında 1.692.67 metre trapez kanal imalatı, 33 metre ve 25 metre uzunluğunda iki adet menfez köprüsü yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yer tesliminin yapılmasının ardından 2. etap çalışmalarına başladı.


2. etap çalışmaları kapsamında; 5 metre taban genişliği, 3 metre tavan yüksekliğine sahip U şeklindeki kanal yapımını kapsayan Kavak Deresi 2. Kısım İnşaatı ve Çeşitli Dere Islahı Yapım İşleri Projesi 5 milyon 641 bin liraya ihale edildi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından iki kilometrelik kısmın tamamlandığı Kavak Dere 2. etap çalışmaları kapsamında kalan bin metrelik alan ıslah edilecek.




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