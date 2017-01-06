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06 Ocak 2017 23:22

Buzlanmayla gelen kaza: 3 yaralı

Buzlanmayla gelen kaza: 3 yaralı

06 Ocak 2017 23:22

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde buzlanma sonucu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan anne, karnındaki bebeği ile yaşam mücadelesi veriyor.
Çerkezköy-İstanbul karayolu Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine giden 27 yaşındaki Ramazan D.(27) yönetimindeki 59 TY 405 plakalı otomobil, kar yağışı sonucu buz tutan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 4 yaşındaki İsmail B., dışarı fırladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan İsmail B. ile annesi Mevlüde B. (27) ile dayısı Ramazan D. (27) ambulanslarla Çerkezköy’deki hastanelere kaldırıldı. Dayı ve yeğeninin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Anne ve karnındaki bebeğini kurtarmak için doktorların çabası sürüyor.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.



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