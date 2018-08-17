"ÇAF gelecek yıllarda daha iyi olacak"

Çorlu TSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Avcı, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Renkly Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Umut Güngör, Çorlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Turna, Çorlu Madeni Eşya ve Elektrikli Aletler Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Rüstem Duman ve ÇAF çalışma gurubu üyeleri katılımda bulundu.

"Anket çalışması bizlere gelecek yıllar adına kılavuz olacaktır"

Toplantıda konuşan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Çorlu olarak güzel bir etkinliği geride bıraktık. Fuara devam ederken Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından anket çalışması yapıldı. Burada gördüğümüz eksiklikleri sizlerle paylaşacağız ve daha iyi nasıl yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız" dedi.

"Daha iyisini yapmak için çalışacağız"

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da, "Önümüzdeki sene bu fuar için daha neler yapmalıyız sorusu için bugün bir araya geldik. Fuara destek veren her firmaya teşekkür ederim. İnşallah ÇAF gelecek yıllarda daha da büyüyerek gelişir. Bizler de şimdilik eksiklerimizi görmek adına fuara katılan firmalar ile anket çalışması yaptık ve çoğu firmamız fuardan memnun bir şekilde ayrılarak gelecek yıllarda da ÇAF’a katılacaklarını dile getirdiler" diye konuştu.

Volkan, gelecek yıl için daha da iyi organize olacaklarını, vatandaş ve firmaların sıkıntı yaşamamaları için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.