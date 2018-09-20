Çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Bir eve yapılan baskında çamaşır makinesinin içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde daha sağlıklı ve daha güvenli ortamın oluşması, sokak suçlarının azaltılması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik olarak kentte belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi, ve Çerkezköy ilçesinde bazı ev ve iş yerlerine baskın yapıldı.

Çamaşır makinesinde uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan operasyon kapsamında ekipler evde aramalar yaptı. Bir evde yapılan aramada, çamaşır makinesinin içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu hap, 10 fişek bonzai ve bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda F.D. ve E.D. gözaltına alındı. Polisteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D. ise tutuklandı.

Ekiplerin, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yaptığı operasyonda ise önceden tespit edilen 10 ayrı evde K.D., A.K., A.G., İ.Ö., S.K., E.D. ve M.Ç yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 8 bin 85 TL ele geçirildi. İki kişinin de firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.