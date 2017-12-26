Çorlu Müftülüğü ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretim veren Çorlu İmam Hatip Ortaokulu’nun ortaklaşa olarak hayata geçirdikleri "Camilerimi Gençleştiriyoruz" projesi kapsamında Hacı Rıza İşbilen Camii’nde Çorlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı program düzenlendi.

Çorlu İmam Hatip Ortaokulu’ndan 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen program öğrencilerin okumuş oldukları Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, getirilen tekbir ve salavatı şerifeler ile devam etti. Program Hacı Rıza İşbilen Camisi İmam Hatibi İsa Yılmaz’ın duasıyla sona erdi. Birlikte kılınan öğle namazı sonrası öğrencilere çeşitli ikramlar da yapıldı.