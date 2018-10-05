Çanakkale-İstanbul yolunda mülteci gençlerin umuda yolculuğu

Ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye gelen Pakistanlı göçmenler umuda yolculuk yapıyor.

Ülkelerindeki savaş, çatışma ve işsizlikten dolayı Türkiye ve Avrupa ülkelerinde daha iyi bir hayat yaşamak için yola çıkan Pakistanlı gençlerin yaşadığı durum görenlerin içini acıtıyor. Çanakkale-İstanbul yolu arasında görüntülenen 9 Pakistanlı göçmen genç, zor şartlarda umut yolculuğu gerçekleştiriyor.

Binlerce kilometrelik yolu gece gündüz demeden yürüyen göçmenler, insan tacirlerinin kıskacına da düşebiliyor.