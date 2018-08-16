Cankurtaranlar 36 vatandaşı ölümden kurtardı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran timleri ve gemi adamları, özellikle Mavi Bayraklı sahillerden; Şarköy ilçesi 1 ve 2 Nolu Halk Plajları, Şarköy Sosyal Tesisler Önü Plajı, Mürefte Halk Plajı ve Süleymanpaşa Altınova Halk Plajlarında yaşanan yoğunluktan dolayı her türlü önlemi alarak vatandaşların can güvenliğini sağlıyor. Bu kapsamda yaz sezonu başından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 36 vatandaşa müdahale edilerek ölümden kurtarıldı. Ayrıca 45 vatandaşa da basit ilkyardım müdahalesinde bulunuldu.

Çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek olan Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 cankurtaran botu, 11 cankurtaran timi ve 5 gemi adamıyla vatandaşların can güvenliğini sağlamaya devam ediyor.