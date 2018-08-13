CBS toplantısı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcıları M. Zeki Gürcün ve Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Alpaslan Kurtoğlu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Yüksel Özdal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemler Şube Müdürlüğü çalışanları tarafından yapılan sunumla katılımcılar Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgilendirildi.