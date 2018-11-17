ÇBSK masa tenisi turnuvalarından dereceyle döndü

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) masa tenisi takımları Süleymanpaşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar Masa Tenisi müsabakalarından dereceyle döndü.

Masa Tenisi Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar Masa Tenisi müsabakalarına katılan ÇBSK masa tenisi takımı genç kızlar kategorisinde il ikincisi, genç erkekler kategorisinde ise il üçüncüsü oldu.

ÇBSK genç kız masa tenisi takımı Tekirdağ il ikincisi olarak Bolu ilinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası grup maçlarına katılmaya hak kazandı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 70 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda dereye giren ÇBSK masa tenisi sporcularını tebrik etti.