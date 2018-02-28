ÇelikayarÇ “Bağımlılıklarla mücadele için bir nedenimiz var”

Yeşilay’ın, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını belirten Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Şener Çelikayar, “Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için Tekirdağ’da da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yeşilay 98 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da “Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var” diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla bu yıl Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyleyen Şube Başkan Çelikayar, “Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şener Çelikayar hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler vererek, “Yeşilay-Kızılay işbirliği ile ’Vatan için Afrin Kardeşliği’ kan bağışı kampanyası, Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde stant etkinliği, Yeşilay Gönüllüsü Yöneticilerle Tekirdağ Roman Dernekleri Federasyonu Gençleri arasında Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık futbol maçı, bisiklet turu, stant etkinlikleri, Anaokullarında Hafta Etkinlikleri, Okullarda Hafta Etkinlikleri, Yeşilaycı Gençlerin Saha Çalışmaları gibi birbirinden farklı etkinlikleler haftanın her gününü dolu kutlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığının etkinlikleri 1 Mart 2018 günü start alacak olup hafta içinde birbirinden farklı saha aktivitelerinden seminerlere kadar herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlenecek. Yeşilay Haftası, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek üzere 1-7 Mart tarihleri arasında “Bir Nedenim Var” konseptiyle çeşitli etkinlikler ve toplantılarla kutlanacak.