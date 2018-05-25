Çerkezköy Atıksu Kollektörü, Terfi Merkezi ve Terfi Hattı açıldı

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çerkezköy için tarihi bir gün"

Törende konuşma yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Bugün bana göre Çerkezköy için tarihi bir gündür. Yıllarca Çerkezköy’ün bütün atık suyu maalesef şu yandan geçen dereye deşarj olmaktaydı. Ama bugünden sonra inşallah Çerkezköy ilçe merkezimizin atık suyunun önemli bir kısmı ve yine Kızılpınar Mahallemizin atık suyunun tamamı bugün itibariyle artık dereye değil, terfi merkezimize çok kolay bir mesafede inşa edilen ileri biyolojik atık su arıtma merkezine gönderilecek. Yani yaptığımız yatırımlarla birlikte Çerkezköy’ümüzün atık su problemini çözüyoruz. TESKİ olarak artık Çerkezköy’ümüzün derelerine atık su bırakmanın önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

"Hem Çerkezköy hem de Kapaklı’nın tüm atık suyunu arıtabilecek kapasitede"

Başa, projeyle ilgili ise "TM 1 atıksu terfi merkezini, atık suya atık su ulaştıracak kolektör hattı ile bugün Çerkezköy’ün ilçe merkezlerindeki yüzde 80-90 suyunu buraya getiriyoruz. Kızılpınar Mahallesi’ndeki atık suyun tamamı, Kapaklı ilçemizin Bahçelievler Mahallesi ve Pınarça Mahallemizin de atık suyu, gelecekte şebeke çalışması yapmayı planladığımız Veliköy Mahallemizin atık suyu da kolektör hattı aracılığıyla buraya TM 1 terfi merkezine getirilecek. Tesis üç ana bölümden oluşuyor. Terfi merkezi 13 metre çapında ve 7.5 metre derinliğinde olup 4 adet pompa ve yine gelecekte ihtiyaç duyulması halinde bir yedek pompa bulunmaktadır. Tesisimizde SCADA otomatik otomasyon sistemi mevcut. Bu otomasyon sistemiyle çalışan tesisimizi uzaktan kontrol etme ve gözlemleme imkanımız da olacak. Çerkezköy atık su ve terfi merkezimiz kapasite olarak 2034 yılına kadar 750 lt/sn, yani saniyede 700 litre suyu alıp ince ve kaba ızgaralardan geçirip atık su arıtma tesisine basacak bir kapasitededir. 2049 yılına kadar da yine 1200 lt/sn’lik debiyle çalışarak faaliyetini sürdürecektir. 2018 yılı itibariyle tesisimiz yaklaşık 600 lt/sn debi ile çalışarak 200 bin nüfusa hizmet edebilir durumdadır. Nüfus artığında bunu ilavelerde beraber, 750 ve en nihayetinde de bin 200 lt/sn debiye çıkarabilecek bir kapasiteye sahiptir. Yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hem Kapaklı hem de Çerkezköy’ün tüm atık suyunu arıtabilecek bir kapasitededir" bilgilerini verdi.

"Çerkezköy’e hayırlı olmasını diliyorum"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Halkın bize verdiği yetki süresince en büyük idealim, Çerkezköy’ün içme suyu hatlarının yenilenmesidir. İnşallah halktan aldığımız yetki sürecinin içerisinde de Çerkezköy’ün sağlıklı içme suyuna kavuşacağı hamleyi de beraber temel atarız. Bu duygularla hizmete sunulan bu tesislerin Çerkezköy’e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcıların alkışları eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.