Çerkezköy Cumhuriyet İlkokuluna koltuk ve çatı kaplama desteği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'na koltuk ve çatı kaplama desteği sağlandı. Okula verdiği desteklerden ötürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ile İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a plaket verildi.

Okulda düzenlenen açılış törenine Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yılmaz Oğur ve İrfan Danışmaz ile okul müdürü Yalçın Memiş ve öğretmenler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, "Çerkezköy'ümüzde birçok okula yenileme çalışmalarının yanı sıra, yeni yatırımlarla okullarımız da artıyor. Cumhuriyet İlkokulumuza Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından 52 adet koltuk desteği sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de çatı kaplamasını yaptı. Ben destek veren değerli il müdürlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömert Albayrak'a plaket takdim eden Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz kentimize her zaman destek olmuştur. Yaptıkları yardımlardan ve desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Albayrak da "Yaptırdığımız koltukların karşılığı olarak, ‘Sıfır Atık' projemize sizlerin de desteğini istiyoruz. Daha temiz, daha güzel bir gelecek için çocuklarımızı geri dönüşüme alıştırmalıyız. Bu kapsamda da okulumuzun gerekli desteği vereceğinden eminim. Biz müdürlük olarak gerekli destekleri vermeye her zaman hazırız" diye konuştu.

Kaymakam Abban, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a da plaket verdi. Kaymakam Abban, Ulusan'a teşekkür ederek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sadece fiziki şartlarda değil, eğitim kalitesinin yükseltilmesi açısından da ilçemize sürekli olarak destekte bulundular. Kendilerine bu destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da, "Eğitim kalitemizin yükseltilmesi adına biz arkadaşlarımızla sürekli olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İçinde bulunduğumuz zaman iletişim zamanı. Biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile de her zaman iletişim halindeyiz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz aynı zamanda bir veli. Müdürümüzün çocukları da aynı eğitimde yararlanıyor. Biz bu bakışla tüm kurumlarımızı, birim sorumlularını, eğitim öğretim süreçlerine dahil etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda okullarımızın fiziki altyapılarını iyileştirmek için bu çalışmaları yapmak hepimizin takdir gördüğü bir davranış. Burada sayın kaymakamımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi Çerkezköy için çok çalışıyor. İlçeye yatırımların gelmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışma yapıyor. Bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından atölyede hatıra fotoğrafı çekildi. Sonrasında Kaymakam Abban ve beraberindekiler Öğretmenler Odası'nda okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek, sıkıntıları dinledi.