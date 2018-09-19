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Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 11 Ekim'de açılıyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2018’in bölgedeki küçük ve orta ölçekteki firmaları büyük firmalar ile bir araya getirerek, bölgesel tedarik zinciri oluşturmayı hedeflediği bildirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2018'in bölgedeki küçük ve orta ölçekteki firmaları büyük firmalar ile bir araya getirerek, bölgesel tedarik zinciri oluşturmayı hedeflediği bildirildi.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından yapılan açıklamada, “11 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılışı yapılacak ve üç gün sürecek Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2018, bölgemizde bulunan küçük ve orta ölçekteki firmaları, büyük firmalar ile bir araya getirerek bölgesel tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyor” denildi.


Bölgedeki küçük ve orta ölçekteki firmaları büyük firmalar ile bir araya getirecek olan fuarın Çerkezköy Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

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