Çerkezköy Gençlik Merkezinde sona doğru

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Çerkezköy Gençlik Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı. Çerkezköy Gençlik Merkezinin gençlerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere yönelmesi açısından ilçenin önemli yatırımlarının başında geldiği belirtildi.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş çalışmaları yerinde inceleyerek gençlerin daha güçlü ve dinamik bireyler olabilmesi için var güçleriyle çalışmalara devam edeceğini belirtti.