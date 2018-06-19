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19 Haziran 2018 11:16

Çerkezköy Gençlik Merkezinde sona doğru

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde inşaat çalışmaları süren Çerkezköy Gençlik Merkezinin yapımında son aşamaya gelindi.

Çerkezköy Gençlik Merkezinde sona doğru

19 Haziran 2018 11:16


Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Çerkezköy Gençlik Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı. Çerkezköy Gençlik Merkezinin gençlerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere yönelmesi açısından ilçenin önemli yatırımlarının başında geldiği belirtildi.


Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş çalışmaları yerinde inceleyerek gençlerin daha güçlü ve dinamik bireyler olabilmesi için var güçleriyle çalışmalara devam edeceğini belirtti.




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