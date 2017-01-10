Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 12:04

Çerkezköy gümrüğünde ticaret hacmi düştü

Çerkezköy gümrüğünde ticaret hacmi düştü

10 Ocak 2017 12:04

Batı Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğüne bağlı Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, ithalat ve ihracat oranları geçtiğimiz yıla oranla büyük ölçüde düştü.
2015 yılında Çerkezköy gümrüğünden gerçekleşen 2 milyar 863 milyon 504 bin 708 dolarlık ticaret hacmi, 2016 yılı sonunda yüzde 24 oranında düşüş göstererek 2 milyar 176 milyon 842 bin 754 dolar olarak gerçekleşti.

"İthalat da geriledi"
Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında hem ihracat hem de ithalat oranında düşüş yaşandı. 2015 yılında Çerkezköy gümrüğünden 1 milyar 572 milyon 282 bin 550 dolarlık ithalat, 2016 yılında yüzde 17 oranında düşüş göstererek 1 milyar 311 milyon 290 bin 831 dolar olarak rakamlara yansıdı.

"İhracat yüzde 33 geriledi"
En büyük düşüş ise ihracat verilerine yansıdı. 2015 yılında 1 milyar 291 milyon 222 bin 158 dolarlık ihracat 2016 yılında 865 milyon 551 bin 923 dolara geriledi. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 33 oranında geriledi.

"Birinci sıra beyaz eşyanın
Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, 2015 yılında olduğu gibi ihracatta ilk sırayı beyaz eşya aldı. İkinci sırada traktör, üçüncü sırada egzos, dördüncü sırada sunta ve beşinci sırada ise kozmetik ürünleri yer aldı. İthalattaki sıralamada ise birinci pamuk olurken, ikinci sırada hurda kağıt, üçüncü sırada elektronik malzeme ve dördüncü sırada da ateş tuğlası yer aldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Çarşamba
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç