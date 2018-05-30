Çerkezköy Kent Park 1. Etap açılışı gerçekleşti

Etabı, düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu.

Törende ilk konuşmayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün yaptı. Gürcün "Çerkezköy Kent Park 1. Etabı projesi peyzaj çalışmaları kapsamında 9 bin metrekare sert zemin taş döşemesi, 4 bin 600 metrekare rulo çim serimi ve sulama sisteminin kurulması, 3 bin 200 adet çalı dikeni, 6 bin 250 adet mevsim çiçeklerinin dikilmesi, 46 adet dekoratif elektrik direği yapımı, 410 metre uzunluğunda koşu bandı, bir takım fitness grubu, 2 takım çocuk oyun grubu, bin 550 metrekare kauçuk zemin, 5 adet satış büfesi, 15 adet bank ve 15 adet çöp kutusu parkımızın içinde imalatı tamamlanmış durumdadır. Bu parkımızın içerisinde ayrıca Etüt Proje Dairesi Başkanlığımız tarafından yapılan 2 adet de bina bulunmaktadır. Bu binalardan bir tanesi kafe binası 305 metrekarelik bir alandan oluşuyor. İçerisinde kafe kısmı, 2 adet teras, mutfak, su deposu, bebek bakım ünitesi, engelli, bay ve bayan tuvaletleri mevcut. 15 bin metrekarelik parkımızın Büyükşehir Belediyesine işçilikleri hariç maliyeti 2 milyon 136 bin 400 lira olmuştur. Büyükşehir Belediyemiz bu etabın hemen arkasından 2. Etabın çalışmalarını başlattı. Projeleri yine bizim Fen İşleri Dairemiz hazırladı. İhalesi gerçekleştirildi ve 28 Mayıs tarihi itibari ile yer teslimi de gerçekleştirildi. Bu iki parkı birbirine bağlayarak Çerkezköy halkının nefes alacağı güzel, geniş bir park alanı meydana getireceğiz" dedi.

"Çerkezköy’ün yeşil alanı 451 bin metrekareye ulaştı"

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise "Bulunduğumuz bölge Adnan Kahveci Parkı, geçmişte Çerkezköy’ün buluşma noktasıydı. Yıllar geldi geçti, Çerkezköy büyüdü. Ancak 2014 yılında biz göreve geldiğimizde Çerkezköy’ün yeşil alanları elden çıkmış durumdaydı. 2014 yılında aktif kullanılan yeşil alanın metrekaresi 126 bin metrekareydi. Göreve geldiğimizden bu yana Çerkezköy’de yeşil alanlarını 451 bin metrekareye çıkardık. 70’in üzerinde park alanını vatandaşın hizmetine açtık. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı Kent Park, Çerkezköy’ün yeşil alanlarına güzellik katacak adımdır. Yatırımımızın Çerkezköy’e hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Biz hizmet üreten bir anlayıştayız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Çerkezköy her sene nüfusu artan bir ilçemiz. Çerkezköy’ün sorularını öteleme hakkımız yok. Çerkezköy ile ilgili projelerimizi bir bir hizmete sunuyoruz. Geri kalan 305 günde de sözünü verdiğimiz tüm projeleri hayata geçireceğiz. Biz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet üreten bir anlayış içerisindeyiz. Çerkezköy, Türkiye’deki sanayinin başkenti. Ben, açılışını yaptığımız parkın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çerkezköy ilçesinin Fevzipaşa Mahallesi’nde gerçekleşen açılış törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çerkezköy Kent Park 1. Etap Açılış Töreni yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile son buldu.