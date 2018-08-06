Çerkezköy Kültür Merkezi tamamlanıyor

Eylül 2017’de temeli atılan Kültür Merkezi’nin inşaatı tamamlandığında, 35 yıldır hızla sanayileşen ve Türkiye’nin 81 ilinden göç alan Çerkezköy modern bir kültür merkezine kavuşmuş olacak.

Özgün tasarımlı modern bir kültür merkezi

1 bodrum kat, zemin kat ve zemin üstü 2 kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşan, toplam 12.764 metrekare alana sahip Çerkezköy Kültür Merkezi bünyesinde, 200 araçlık otopark, idare odaları, 735 kişilik konferans salonu, kafeteryalar, sanat atölyeleri, 238 kişilik tiyatro salonu, sergi salonu, 195 kişilik sinema salonu, teknik kütüphane, görsel sanatlar sınıfı, sanat sınıfları yer alıyor.

Başkan Kadir Albayrak Çerkezköy Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu

Çerkezköy Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunan ve teknik personelden inşaatın son durumu ile ilgili bilgi alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptığı incelemede, “Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1932 yılında TBMM’deki açılış konuşmasında, ‘Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel direği olarak te’min edeceğiz’ demiştir. Ata’mızın çağdaş uygarlık düzeyinin üçerine çıkma ülküsünü benimsemiş bir yönetim olarak altyapı, üstyapı ve bayındırlık faaliyetlerini yürütürken eğitim ve kültür konusunu ihmal etmemiz veya bu alandaki projeleri ertelememiz söz konusu olamazdı. Bu kapsamda Çerkezköy Kültür Merkezi Projemizi hayata geçirdik. İnşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Yakın bir zamanda Kültür Merkezimizi hizmete sunacağız. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.