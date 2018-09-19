Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kozuva: “Ahilik dünyaya örnek olmalı”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva, Ahilik Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesidir. Ahilik, Anadolu halkının ticaretteki başlıca değerlerinin tüm dünyaya en güzel örneğidir. Yüzyıllardır süregelen Ahilik geleneğini kendilerine bir pusula olarak gören esnaf ve sanatkarlarımız, bu geleneğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren, temelinde adaleti bulunduran ilkelerinden yararlanmakta, Ahiliğin dayanışma, sevgi, bilgi, dostluk gibi erdemlerini kendilerine düstur edinmektedir” dedi.

“Rahmetle anıyorum”

Kozuva, “Anadolu'da Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Ahilik teşkilatı mensuplarına dünyada yaşamak için bilgi, ahlak ve sanata, esnaf-sanatkarlar arasında yardımlaşma ve dayanışmaya, ahiret için de takva ve iman esaslarına sımsıkı sarılmaya ihtiyaç olduğunu sık sık hatırlatırdı. Bu duygularla Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle anıyor, adalet, dayanışma ve sevgiden yolunu ayırmayan esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.