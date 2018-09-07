Çerkezköy TSO Afyon’la kardeş oldu

Kardeş Oda Protokolü ile iki Oda’nın tecrübe ve bilgi paylaşımı yapması öngörülüyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) arasında Kardeş Oda Protokolü imzalandı. ATSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen Kardeş Oda Protokolü’nün imza törenine her iki Oda’dan da yoğun katılım oldu. Törende konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Kardeş Oda Protokolü’nün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serteser, “Bugün iki mutluluğu yaşıyoruz. Bir tanesi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte Kardeş Oda protokolü imzalayacağız. İkincisi de Süleyman Başkanımızın doğum günüydü. Ona sevdikleri ile birlikte uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Protokolün Afyonkarahisar ve Çerkezköy’e hayırlı olmasını dileyen Serteser, “Trakya’da oldukça hızlı gelişen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte bugün Kardeş Oda Protokolü imzalamak için buradayız. Birlikte hizmet binamızı gezdik. Bu konuda güzel görüşlerini dile getirdiler. Her iki Odamıza, üyelerine, aynı zamanda Çerkezköy ve Afyonkarahisar’a bu protokolün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizimle Kardeş Oda olma lütfunda bulundukları için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’na, Başkanı nezdinde tüm üyelerine, Çerkezköy’e çok teşekkür ediyor ve selamlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.

Kozuva’dan Serteser’e teşekkür

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’e teşekkür etti. Kozuva, "Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine Kardeş Oda olma talebi bizden geldi. Bu isteğimizi kendilerine ilettiğimiz zaman memnuniyetle kabul ettiler. Çerkezköy her ne kadar sanayi olarak ileri bir yer olsa da, her türlü gelişime ve desteğe açık bir şehir. İnşallah sizden alacağımız bilgiler ve tecrübe ile Çerkezköy ve Odamızı çok daha fazla geliştireceğiz. Sizlere bu konuda çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kardeş Oda Protokolü imza töreni, ATSO ve Çerkezköy TSO adına karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi. Törenin ardından ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar ve ATSO hakkında; Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Danyeli Çerkezköy ve Çerkezköy TSO hakkında bilgilendirme yaptı. ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol ile Çerkezköy TSO Proje ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlknur İnal sunum yaptı.

İşletmeleri incelediler

Çerkezköy TSO heyeti ikinci gün, Afyonkarahisar’da çeşitli işletmeleri ziyaret ederek üretim hakkında bilgi aldı. Cumhuriyet Sucukları, Natur Stone, İkbal Şekerleme, Temmer Mermer işletmeleri incelendi. Heyet, daha sonra Ulu Camii, Sultan Divâni Mevlevihane Müzesi ve Taşhan’ı gezdi. Çerkezköy TSO heyeti son olarak Akrones Termal Otel’i inceleyerek, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Albay’dan bilgi aldı.

Ziyaretler sırasında ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Kanal 3’e değerlendirmelerde bulundu.

Sürpriz doğumgünü pastası

Öte yandan, ATSO ile Çerkezköy TSO arasında imzalanan Kardeş Oda Protokolü imza töreninden önce renkli dakikalar yaşandı. ATSO Hizmet Binasını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’in verdiği bilgilerle gezen Çerkezköy TSO heyeti, bir sürprizle karşılaştı. Doğum günü 6 Eylül olan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva için kutlama pastası kesildi. ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva’nın doğum gününü birlikte kutladılar.